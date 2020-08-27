Украина решила поставить на паузу все контакты с Белоруссией

Киев решил поставить на паузу все возможные контакты с Минском из-за ситуации в республике. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Путин считает, что власти Белоруссии должны считаться с протестами в стране Вместе с тем он надеется, что сторонам хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход из сложной ситуации.

— Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И, только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены, — отметил Кулеба.