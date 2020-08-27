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Украина решила поставить на паузу все контакты с Белоруссией

Никаких контактов между главами двух стран в ближайшее время не планируется.

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Фото © Pixabay

Киев решил поставить на паузу все возможные контакты с Минском из-за ситуации в республике. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

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Вместе с тем он надеется, что сторонам хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход из сложной ситуации.

Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И, только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены, — отметил Кулеба.

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Он также сообщил, что после выборов в Белоруссии никаких контактов между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, равно как и сейчас, не было запланировано.

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