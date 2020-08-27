Европейская помощь. Что Польша делает в Белоруссии?

Польша будет настаивать на максимальных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, подводившего итоги встречи с главами парламентских фракций ЕС, запрета на въезд в Европу 20 или 30 белорусских чиновников недостаточно. При этом он отметил: Польша, в отличие от Литвы, пока рассматривает возможность вводить санкции индивидуально.

— Если мы говорим о санкциях, мы говорим о формате европейском, — сказал премьер-министр Польши. — Мы хотим, чтобы санкции были серьёзно восприняты Александром Лукашенко.

При этом он отметил, что польские власти анонсировали облегчённую процедуру въезда в страну для белорусских граждан.

Как полагает военный эксперт и аналитик Алексей Леонков, ни о каких добрососедских отношениях между Польшей и Белоруссией речи идти не может.

— Всё это закончилось после неудачного "майдана", сразу риторика поменялась. Минск же знает, что все эти сценарии прорабатывались с территории Польши, руководили ими оттуда же. При этом попытки вводить санкции могут достаточно больно ударить и по экономике Польши, все знают, что, например, польские яблоки после 2014 года приезжают в Россию как белорусские. Если Белоруссия сократит с ними экономические отношения, то в этом году урожай яблок нужно будет отправлять в другое место. И чем больше поляки будут усердствовать, тем больше они совершат ошибок, которые приведут к ещё более печальным ошибкам в экономической сфере, — подчеркнул эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что Польша прежде всего проводит собственную национальную политику, в приоритете которой стоят интересы самой Польши.

— Напомню, что тот же самый Моравецкий на саммите ЕС говорил, что не нужно вводить секторальные санкции, это избыточная мера. Под санкциями он подразумевает дополнительные персональные санкции в отношении персон белорусской элиты. Погоды это не делает, складывается комическая ситуация, когда давление Европы на Белоруссию примерно равно тому, каким оно было на выборах 2010 и 2015 года, а при этом уровень насилия был на порядок меньше. Евросоюз почти не ужесточает свою политику по отношению к Белоруссии, — говорит политолог. — Альфа и омега польской политики в отношении Белоруссии — это быть проводником европейской линии. Польша хочет чтобы Евросоюз её официально стал считать посредником между Брюсселем и Минском и ввёл бы Белоруссию в зону её ответственности. Это признание фактически бы дало Польше статус великой державы Восточной Европы, что дало бы польской элите определённые козыри в переговорах с брюссельской бюрократией.

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Как полагает белорусский политолог Алексей Дзермант, у Польши весьма прагматические цели, связанные как с переманиванием кадров, так и с "планами на будущее".

— Поляки действительно рассчитывают на определённую волну эмиграции, они делают под это инфраструктуру, строят обучающие центры, сделали возможность упрощённого въезда. Скорее всего, они рассчитывают, что активисты, оппозиция, её лидеры и рядовые участники протестов переедут к ним. Если это удастся, то это решит часть проблем, связанных с рабочей силой самой Польши. Второй момент: если на официальном уровне Польша соглашается с территориальной целостностью Белоруссии, то исторический и идеологический нарратив рассматривает эти территории как земли, утраченные Польшей. Достаточно большое количество публицистов и политиков националистического толка ностальгируют по этим территориям и открыто высказывают мнение, что их нужно "вернуть", — подчеркнул эксперт.