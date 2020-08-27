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Европейская помощь. Что Польша делает в Белоруссии?

По мнению экспертов, Польша ведёт в Белоруссии собственную национальную политику

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Фото © ТАСС / ZUMA

Польша будет настаивать на максимальных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, подводившего итоги встречи с главами парламентских фракций ЕС, запрета на въезд в Европу 20 или 30 белорусских чиновников недостаточно. При этом он отметил: Польша, в отличие от Литвы, пока рассматривает возможность вводить санкции индивидуально.

Если мы говорим о санкциях, мы говорим о формате европейском, — сказал премьер-министр Польши. Мы хотим, чтобы санкции были серьёзно восприняты Александром Лукашенко.

При этом он отметил, что польские власти анонсировали облегчённую процедуру въезда в страну для белорусских граждан.

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Владимир Зеленский отрабатывает политический заказ Запада на цветную революцию в Белоруссии, считают эксперты.

Как полагает военный эксперт и аналитик Алексей Леонков, ни о каких добрососедских отношениях между Польшей и Белоруссией речи идти не может.

Всё это закончилось после неудачного "майдана", сразу риторика поменялась. Минск же знает, что все эти сценарии прорабатывались с территории Польши, руководили ими оттуда же. При этом попытки вводить санкции могут достаточно больно ударить и по экономике Польши, все знают, что, например, польские яблоки после 2014 года приезжают в Россию как белорусские. Если Белоруссия сократит с ними экономические отношения, то в этом году урожай яблок нужно будет отправлять в другое место. И чем больше поляки будут усердствовать, тем больше они совершат ошибок, которые приведут к ещё более печальным ошибкам в экономической сфере, — подчеркнул эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что Польша прежде всего проводит собственную национальную политику, в приоритете которой стоят интересы самой Польши.

Напомню, что тот же самый Моравецкий на саммите ЕС говорил, что не нужно вводить секторальные санкции, это избыточная мера. Под санкциями он подразумевает дополнительные персональные санкции в отношении персон белорусской элиты. Погоды это не делает, складывается комическая ситуация, когда давление Европы на Белоруссию примерно равно тому, каким оно было на выборах 2010 и 2015 года, а при этом уровень насилия был на порядок меньше. Евросоюз почти не ужесточает свою политику по отношению к Белоруссии, — говорит политолог. — Альфа и омега польской политики в отношении Белоруссии это быть проводником европейской линии. Польша хочет чтобы Евросоюз её официально стал считать посредником между Брюсселем и Минском и ввёл бы Белоруссию в зону её ответственности. Это признание фактически бы дало Польше статус великой державы Восточной Европы, что дало бы польской элите определённые козыри в переговорах с брюссельской бюрократией.

Фото © Shutterstock

Как полагает белорусский политолог Алексей Дзермант, у Польши весьма прагматические цели, связанные как с переманиванием кадров, так и с "планами на будущее".

Поляки действительно рассчитывают на определённую волну эмиграции, они делают под это инфраструктуру, строят обучающие центры, сделали возможность упрощённого въезда. Скорее всего, они рассчитывают, что активисты, оппозиция, её лидеры и рядовые участники протестов переедут к ним. Если это удастся, то это решит часть проблем, связанных с рабочей силой самой Польши. Второй момент: если на официальном уровне Польша соглашается с территориальной целостностью Белоруссии, то исторический и идеологический нарратив рассматривает эти территории как земли, утраченные Польшей. Достаточно большое количество публицистов и политиков националистического толка ностальгируют по этим территориям и открыто высказывают мнение, что их нужно "вернуть", — подчеркнул эксперт.

Хитрый ход. Почему белорусская оппозиция не рискнула портить отношения с Россией

Скорее всего, это попытка исправить ситуацию из-за опубликованных документов, согласно которым в случае прихода к власти белорусские оппозиционеры начнут рвать все связи с Россией, считают эксперты.

Напомним, что провалившийся "майдан" в Белоруссии почти целиком был скоординирован из Польши. Популярный телеграм-канал NEXTA Live, который стал рупором белорусской оппозиции и призывал белорусов к сопротивлению законным действиям сотрудников полиции, а также к вооружённой борьбе с иными белорусскими государственными структурами, ведётся из Польши, а также получает финансирование из бюджета этой страны.

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