Число пострадавших при обстреле автобуса под Харьковом возросло до четырёх

Число пострадавших при обстреле автобуса с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом возросло с двух до четырёх. Об этом сообщили в Нацполиции по Харьковской области.
Уточняется, что все они были доставлены в больницу. У одного пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, у остальных — ранения от резиновых пуль.
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с членами движения "Патриоты — за жизнь" под ХарьковомРанее сообщалось, что в результате нападения пострадало несколько человек.
Также сообщается, что по факту обстрела правоохранителями было возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц".
Кроме того, в Нацполиции уведомили, что ею было задержано 14 человек, которых подозревают в нападении на представителей общественной организации.
Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из него вышло несколько человек, обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.
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