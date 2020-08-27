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Число пострадавших при обстреле автобуса под Харьковом возросло до четырёх

По данному факту правоохранителями было возбуждено два уголовных дела.

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Фото © Нацполиция по Харьковской области

Число пострадавших при обстреле автобуса с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом возросло с двух до четырёх. Об этом сообщили в Нацполиции по Харьковской области.

Уточняется, что все они были доставлены в больницу. У одного пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, у остальных — ранения от резиновых пуль.

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с членами движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом

Ранее сообщалось, что в результате нападения пострадало несколько человек.

Также сообщается, что по факту обстрела правоохранителями было возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц".

Кроме того, в Нацполиции уведомили, что ею было задержано 14 человек, которых подозревают в нападении на представителей общественной организации.

Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из него вышло несколько человек, обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.

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