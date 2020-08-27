Регистрация второй российской вакцины от коронавируса может пройти в ускоренном порядке

Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимается центр "Вектор", может пройти в ускоренном порядке. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.
Напомним, сейчас идёт второй этап испытаний препарата. Планируется, что он будет завершён в следующем месяце.
Создатели российской вакцины от коронавируса рассказали, как она работаетК концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.
— Третий этап будет идти параллельно — после регистрации, — добавил Рыжиков.
В МГУ предложили сделать сезонную вакцину против гриппа и коронавируса одновременноПри этом к её клиническим испытаниям могут перейти уже через полгода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре в стране появится вторая вакцина от коронавируса, которая сможет помочь многим.