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Регистрация второй российской вакцины от коронавируса может пройти в ускоренном порядке

Президент страны ранее выразил уверенность, что препарат сможет помочь людям.

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Фото © Pixabay

Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимается центр "Вектор", может пройти в ускоренном порядке. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.

Напомним, сейчас идёт второй этап испытаний препарата. Планируется, что он будет завершён в следующем месяце.

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К концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.

Третий этап будет идти параллельно — после регистрации, — добавил Рыжиков.

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При этом к её клиническим испытаниям могут перейти уже через полгода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре в стране появится вторая вакцина от коронавируса, которая сможет помочь многим.

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