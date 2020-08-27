Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова призналась, что смертельная болезнь уже дважды наносила по ней удар

Популярная 35-летняя певица Юлия Волкова ещё в подростковом возрасте прославилась на весь мир в составе группы "Тату" вместе с Еленой Катиной. Но после распада дуэта и начала сольной карьеры девушка внезапно пропала, забросив шоу-бизнес. В 2012 году у Юлии обнаружили рак щитовидной железы, о чём она и рассказала в интервью-исповеди для канала Premier.

Фото © Instagram / official_juliavolkova

Пришлось срочно делать операцию, которая обернулась провалом. Хирург задел скальпелем голосовые связки, и певица потеряла самое главное для карьеры — голос. Девушка совсем не могла говорить — только хрипела и сипела. Для восстановления голоса ей пришлось пережить несколько операций в Германии и Японии, но только после Кореи Юле удалось добиться результата. До сих пор девушка говорит с трудом, голос часто срывается. Хотя, как призналась сама звезда, петь гораздо проще, чем говорить, так что крест на карьере она не ставит.

Фото © Instagram / official_juliavolkova

В 2019 году произошёл рецидив рака, но Юле удалось с ним справиться и в этот раз. Но драма на этом не закончилась. Певица рассказала, что со всех радаров она пропала, когда закрутила роман с одним иностранцем. На четыре года она и её двое детей уехали в Турцию, и всё было похоже на сказку, пока не покатилось по наклонной. Возлюбленный Юли был очень ревнивым собственником, а девушка всегда была открытой и общительной, что и приводило к скандалам.

Фото © Instagram / official_juliavolkova

В августе 2019 года молодой человек просто напал на Юлю, когда она гуляла вместе с детьми, и сломал челюсть в трёх местах. Мужчина был огромным — высоким и накачанным спортсменом, поэтому на лицо певицы просто нельзя было взглянуть без слёз.

Всё произошло так быстро, десять секунд — и я на земле. Рядом стояли дети, наша няня, это происходило на их глазах. Прохожие пытались отодрать его от меня. <...> Потом сидела вся в крови и держала челюсть руками, потому что сама она не держалась. Утешала детей, не хотела их пугать. Пыталась улыбаться и говорила им: "Всё хорошо, это просто вывих" Юлия Волкова

Фото © Instagram / official_juliavolkova