Анастасия Костенко подала в суд на алименты от Дмитрия Тарасова и выиграла дело

Ранее футболист попытался уменьшить сумму алиментов для дочки от первого брака. Однако суд решил, что Тарасов должен выплачивать одну четвёртую от всех своих доходов плюс дополнительно 104 тысячи в месяц. Его нынешняя супруга Анастасия Костенко осталась крайне недовольна таким развитием событий. О чём резко высказалась в "Инстаграме".
На протяжении года я наблюдала за цирком под названием "судебное разбирательство" и
старалась не пропускать всё через себя, думала, что всё решится честным образом, лишь бы меня не трогали и перестали порочить честь моей семьи. Мне всё равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчёт себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав
Из поста Анастасии Костенко в "Инстаграме"
Фото © Telegram / "НеМалахов"
Модель незамедлительно приняла ответные меры. 6 июля она обратилась в суд, чтобы взыскать со своего мужа алименты на содержание их двух несовершеннолетних дочек, пишет КП. И 5 августа иск удовлетворили. Теперь, вероятно, Тарасовы снова будут настаивать на уменьшении выплат ребёнку футболиста от первого брака.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оформили отношения в 2018 году и сейчас воспитывают двух дочек. Модель и футболист познакомились, когда он был в браке с Ольгой Бузовой. С первой женой, гимнасткой Оксаной Пономаренко, Тарасов расстался в 2011-м, спустя два года после того, как она родила ему дочь. Подробнее о биографии спортсмена читайте на сайте uznayvse.ru.