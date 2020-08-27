Анастасия Костенко подала в суд на алименты от Дмитрия Тарасова и выиграла дело

На протяжении года я наблюдала за цирком под названием "судебное разбирательство" и

старалась не пропускать всё через себя, думала, что всё решится честным образом, лишь бы меня не трогали и перестали порочить честь моей семьи. Мне всё равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчёт себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав

Из поста Анастасии Костенко в "Инстаграме"