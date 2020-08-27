Обвиняемый в "сговоре с Россией" американский экс-спецназовец признался в шпионаже

Бывший военнослужащий американского спецназа Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, сознался в своём сотрудничестве с РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам слушаний по делу.

— Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ, — заявил помощник прокурора Томас Трэкслер.

Он также сказал, что Дзибински Деббинс признавался в содеянном ещё в 2019 году во время служебной проверки. Правда, тогда было решено не арестовывать его. Следствие, в свою очередь, утверждает, что завербован спецназовец был в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.