Обвиняемый в "сговоре с Россией" американский экс-спецназовец признался в шпионаже

Бывший военнослужащий американского спецназа Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, сознался в своём сотрудничестве с РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам слушаний по делу.
— Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ, — заявил помощник прокурора Томас Трэкслер.
Он также сказал, что Дзибински Деббинс признавался в содеянном ещё в 2019 году во время служебной проверки. Правда, тогда было решено не арестовывать его. Следствие, в свою очередь, утверждает, что завербован спецназовец был в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.
Бывшему американскому военнослужащему грозит пожизненный срок за "сговор с разведкой РФ"На протяжении 15 лет он передавал Москве различные секретные данные, которые получал за время службы.
Добавим, что сейчас Дзибински Деббинс находится под стражей. Суд считает, что если оставить его на свободе до следующего заседания суда, то он сможет сбежать.