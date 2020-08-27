Прервавший выступление Трампа "стрелок" на самом деле был вооружён расчёской

Мужчина, по которому открыл огонь сотрудник службы безопасности президента США, — 51-летний Майрон Берриман — оказался "вооружён" лишь расчёской, ею же он пытался угрожать охране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

— Майрон Берриман был прикован наручниками к больничной койке и обвинён в нападении после того, как якобы объявил офицеру, что он вооружён, и пытался достать какой-то предмет из кармана, — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого мужчина встал в "стойку стрелка" и навёл руки на сотрудника Секретной службы. Тот в ответ достал пистолет и произвёл выстрел. По его словам, лишь после этого он понял, что в руках у мужчины была скорее расчёска, чем оружие.

По данным журналистов, у Берримана имеются отклонения в психическом здоровье, он страдает шизофренией. По его собственному признанию, он не принимал соответствующие лекарства уже несколько лет. Следующее судебное заседание по его делу назначено на январь 2021 года.