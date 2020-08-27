"Боже, что творится". Очевидцы сняли на видео момент нападения на пассажиров автобуса под Харьковом

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В Интернете опубликована видеозапись с моментом нападения группы людей на автобус с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" в Харьковской области. Ролик с инцидентом появился в соцсети "Твиттер".
На кадрах видно, что толпа неизвестных сначала избивает прямо на дороге мужчину. Бьют его ногами и руками так, что пострадавший даже не может подняться с земли.
"Не допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский прокомментировал нападение на автобус под ХарьковомОн призвал общество "вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон".
Также на записи слышны звуки выстрелов. Кроме того, нападавшие разбивают стёкла микроавтобуса. В какой-то момент они зажигают фаер, чётко видно огонь и сильный дым.
Очевидцы происшествия находились в шоке от происходящего, на записи слышно, что они говорят: "Ужас! Боже, что творится..."
Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из автомобиля вышло несколько человек, они обстреляли микроавтобус и скрылись.
Уточнялось, что в результате происшествия пострадало четыре человека, у одного из них диагностировано сотрясение мозга, у остальных — ранения от резиновых пуль. Полиция сообщила о задержании подозреваемых в нападении на людей. Всего было арестовано 14 человек. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц".