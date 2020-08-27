Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Боже, что творится". Очевидцы сняли на видео момент нападения на пассажиров автобуса под Харьковом

На записи также слышны звуки выстрелов.

226

Видео © Twitter / AlexZinovich

В Интернете опубликована видеозапись с моментом нападения группы людей на автобус с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" в Харьковской области. Ролик с инцидентом появился в соцсети "Твиттер".

На кадрах видно, что толпа неизвестных сначала избивает прямо на дороге мужчину. Бьют его ногами и руками так, что пострадавший даже не может подняться с земли.

"Не допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Он призвал общество "вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон".

Также на записи слышны звуки выстрелов. Кроме того, нападавшие разбивают стёкла микроавтобуса. В какой-то момент они зажигают фаер, чётко видно огонь и сильный дым.

Очевидцы происшествия находились в шоке от происходящего, на записи слышно, что они говорят: "Ужас! Боже, что творится..."

Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из автомобиля вышло несколько человек, они обстреляли микроавтобус и скрылись.

Уточнялось, что в результате происшествия пострадало четыре человека, у одного из них диагностировано сотрясение мозга, у остальных — ранения от резиновых пуль. Полиция сообщила о задержании подозреваемых в нападении на людей. Всего было арестовано 14 человек. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц".

Выбор редакции

Loading...