"Боже, что творится". Очевидцы сняли на видео момент нападения на пассажиров автобуса под Харьковом

Видео © Twitter / AlexZinovich

В Интернете опубликована видеозапись с моментом нападения группы людей на автобус с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" в Харьковской области. Ролик с инцидентом появился в соцсети "Твиттер".

На кадрах видно, что толпа неизвестных сначала избивает прямо на дороге мужчину. Бьют его ногами и руками так, что пострадавший даже не может подняться с земли.

Также на записи слышны звуки выстрелов. Кроме того, нападавшие разбивают стёкла микроавтобуса. В какой-то момент они зажигают фаер, чётко видно огонь и сильный дым.

Очевидцы происшествия находились в шоке от происходящего, на записи слышно, что они говорят: "Ужас! Боже, что творится..."

Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из автомобиля вышло несколько человек, они обстреляли микроавтобус и скрылись.