Трамп раскритиковал НБА за политизацию спорта

President Trump on #NBAboycott: "I don't know much about the NBA protests -- I know their ratings have been very bad." pic.twitter.com/kM5IfVRmk4— The Hill (@thehill) August 27, 2020
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку, по его мнению, организация из спортивной превращается в политическую, что не идёт на пользу ни ей самой, ни спорту как таковому. Его выступление транслировалось в соцсетях.
"Идёт охота на чернокожих". Зачем игроки НБА устроили бойкот из-за стрельбы в ВисконсинеБаскетболисты НБА бойкотировали пятые матчи плей-офф. Причина — убийство темнокожего жителя полицейскими в Висконсине. Игроки хотят привлечь больше внимания к проблеме и считают, что сезон нельзя продолжать. Возможно, НБА ждёт очередной локаут.
— Они превратились чуть ли не в политическую организацию. Ничего хорошего в этом нет. Не думаю, что это хорошо для спорта или страны, — сказал Трамп.
По его словам, он не в курсе подробностей причин, по которым некоторые игроки решили бойкотировать матчи, но отметил, что рейтинги популярности проходящих под эгидой НБА игр "очень плохие". Он убеждён, что это связано с тем, что люди просто устали от всего этого.
Генпрокурор Висконсина назвал имя полицейского, который застрелил афроамериканца БлейкаОн также сообщил, что в машине погибшего был найден нож.
Накануне стало известно, что руководство ассоциации приняло решение перенести матчи плей-офф из-за отказа сперва игроков команды "Милуоки Бакс" выходить на матч против "Орландо Мэджик", а затем бойкота ещё нескольких клубов. Вскоре женская НБА также объявила о переносе матчей.
Отказ баскетболистов играть связан с инцидентом, который произошёл в городе Кеноша, штат Висконсин, где несколько дней не утихают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца от рук полицейских. Во всём штате был введён режим ЧС, в общей сложности было сожжено или повреждено более 30 зданий, есть погибшие.