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Трамп раскритиковал НБА за политизацию спорта

По его словам, люди уже устали от этого.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку, по его мнению, организация из спортивной превращается в политическую, что не идёт на пользу ни ей самой, ни спорту как таковому. Его выступление транслировалось в соцсетях.

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Баскетболисты НБА бойкотировали пятые матчи плей-офф. Причина — убийство темнокожего жителя полицейскими в Висконсине. Игроки хотят привлечь больше внимания к проблеме и считают, что сезон нельзя продолжать. Возможно, НБА ждёт очередной локаут.

Они превратились чуть ли не в политическую организацию. Ничего хорошего в этом нет. Не думаю, что это хорошо для спорта или страны, — сказал Трамп.

По его словам, он не в курсе подробностей причин, по которым некоторые игроки решили бойкотировать матчи, но отметил, что рейтинги популярности проходящих под эгидой НБА игр "очень плохие". Он убеждён, что это связано с тем, что люди просто устали от всего этого.

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Он также сообщил, что в машине погибшего был найден нож.

Накануне стало известно, что руководство ассоциации приняло решение перенести матчи плей-офф из-за отказа сперва игроков команды "Милуоки Бакс" выходить на матч против "Орландо Мэджик", а затем бойкота ещё нескольких клубов. Вскоре женская НБА также объявила о переносе матчей.

Отказ баскетболистов играть связан с инцидентом, который произошёл в городе Кеноша, штат Висконсин, где несколько дней не утихают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца от рук полицейских. Во всём штате был введён режим ЧС, в общей сложности было сожжено или повреждено более 30 зданий, есть погибшие.

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