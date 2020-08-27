Трамп раскритиковал НБА за политизацию спорта

President Trump on #NBAboycott: "I don't know much about the NBA protests -- I know their ratings have been very bad." pic.twitter.com/kM5IfVRmk4 — The Hill (@thehill) August 27, 2020

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку, по его мнению, организация из спортивной превращается в политическую, что не идёт на пользу ни ей самой, ни спорту как таковому. Его выступление транслировалось в соцсетях.

— Они превратились чуть ли не в политическую организацию. Ничего хорошего в этом нет. Не думаю, что это хорошо для спорта или страны, — сказал Трамп.

По его словам, он не в курсе подробностей причин, по которым некоторые игроки решили бойкотировать матчи, но отметил, что рейтинги популярности проходящих под эгидой НБА игр "очень плохие". Он убеждён, что это связано с тем, что люди просто устали от всего этого.

Накануне стало известно, что руководство ассоциации приняло решение перенести матчи плей-офф из-за отказа сперва игроков команды "Милуоки Бакс" выходить на матч против "Орландо Мэджик", а затем бойкота ещё нескольких клубов. Вскоре женская НБА также объявила о переносе матчей.