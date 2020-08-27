В Польше выразили готовность возобновить авиасообщение с Россией уже с начала сентября

Правительство Польши подготовило список из 46 стран мира, с которыми республика пока не готова возобновлять авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Как пишет Польское агентство печати со ссылкой на официальный документ польских властей, Россия в этот список не входит.

Уточняется, что в списке мировых держав, откуда поляки пока не будут принимать самолёты, числятся, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США.

Стоит отметить, что Россия ранее также входила в это число, однако в обновлённом списке она не значится. Планируется, что данное постановление вступит в силу уже 2 сентября. Добавим, что запреты на полёты не касаются лайнеров, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра Польши. Кроме того, постановление на коснётся военных полётов.

Полный запрет на международное авиасообщение польские власти ввели в марте из-за коронавирусной инфекции. В середине июня его отменили для стран ЕС и некоторых других государств. 2 июля крупнейшая авиакомпания страны, LOT, возобновила полёты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.