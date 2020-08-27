Байден заявил, что не собирается отказываться от дебатов с "задирой" Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что не планирует отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим главой Белого дома республиканцем Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в эфире телеканала MSNBC.

— Нет. Пока комиссия продолжает, как и прежде, действовать добросовестно, я буду участвовать в дебатах, — рассказал демократ, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от дебатов с Трампом.

Стоит отметить, что проведение дискуссии между претендентами на кресло американского лидера организует профильная комиссия, включающая представителей и демократов, и республиканцев.

Кроме того, Байден подчеркнул, что нынешний глава государства не раз выступал с заведомо ложными утверждениями.

— Я буду проверять факты прямо на сцене во время дебатов с ним, — поведал кандидат в президенты.

В эфире телеканала СNN Байден также сообщил, что намерен участвовать в дебатах с Трампом.

— Я привык разбираться с задирами. Я знаю, как они действуют. Я буду играть по правилам, — заметил демократ.