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Байден заявил, что не собирается отказываться от дебатов с "задирой" Трампом

Он также добавил, что нынешний глава государства не раз выступал с заведомо ложными утверждениями.

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Фото © ТАСС / AP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что не планирует отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим главой Белого дома республиканцем Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в эфире телеканала MSNBC.

Нет. Пока комиссия продолжает, как и прежде, действовать добросовестно, я буду участвовать в дебатах, — рассказал демократ, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от дебатов с Трампом.

Стоит отметить, что проведение дискуссии между претендентами на кресло американского лидера организует профильная комиссия, включающая представителей и демократов, и республиканцев.

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Президенту США показался подозрительным успех его оппонента на дебатах с Берни Сандерсом.

Кроме того, Байден подчеркнул, что нынешний глава государства не раз выступал с заведомо ложными утверждениями.

Я буду проверять факты прямо на сцене во время дебатов с ним, — поведал кандидат в президенты.

В эфире телеканала СNN Байден также сообщил, что намерен участвовать в дебатах с Трампом.

Я привык разбираться с задирами. Я знаю, как они действуют. Я буду играть по правилам, — заметил демократ.

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Отмечается, что в таком случае пост главы государства может занять кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.

Первые дебаты между кандидатами в президенты США должны пройти 29 сентября в Кливленде, следующие намечены на 15 октября, они состоятся в Майами. Также Трамп и Байден сойдутся в дискуссии 22 октября в Нэшвилле. Выборы президента Америки назначены на 3 ноября этого года.

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