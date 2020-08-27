В отделении полиции в Вологде умер мужчина, которого задержали сутками ранее

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В Вологде местные жители вышли на митинг из-за строительства детского сада во дворе жилого дома. Как пишет Mash, споры длились долгие месяцы, в этом месте уже вырубили деревья, а вчера на очередное собрание граждан прибыл наряд полиции.

В ходе споров, как утверждают очевидцы, правоохранители толкнули одного из участников митинга, Сергея Пахолкова, и он ударился о машину. Однако, как заявляют представители полиции, никто мужчину не толкал, они просто хотели, чтобы тот слез с камня. После инцидента его забрали в отделение.

По словам жены мужчины, супруг пробыл в полиции около суток, потом он почувствовал недомогание, ему вызвали бригаду скорой помощи. Она также добавила, что медики обнаружили у её мужа черепно-мозговую травму и вызвали вторую бригаду. Однако мужчина скончался. У него осталось трое детей.

По версии полицейских, Пахолкова и ещё одного мужчину задержали за то, что они мешали въезду на стройку. Уже в отделении местному жителю стало плохо, ему вызвали врачей, но медики сообщили, что нет поводов для его госпитализации. На следующий день мужчина вновь почувствовал проблемы со здоровьем, через некоторое время он умер.