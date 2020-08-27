Зеленский похвастался своим "неплохим результатом" в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает "неплохим результатом" в урегулировании конфликта в Донбассе тот факт, что на протяжении последнего месяца отсутствовали боевые потери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

— Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами разных стран и я думаю, что немного благодаря мне , — сказал Зеленский.

Он отмечает, что установление мира на Юго-Востоке страны — это не только его "обязанность как президента", но и одно из предвыборных обещаний. И поэтому будут задействованы "все средства", которые ему доступны.