В Ростовской области подростки бросили бутылку с 12-го этажа на голову женщины с ребёнком

В Батайске группа подростков кинула бутылку с 12-го этажа жилого дома на голову женщины, которая находилась внизу вместе с маленьким ребёнком.
Как пишет местное информагентство "Вперёд", инцидент произошёл вечером 27 августа в микрорайоне Южный Берег.
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Уточняется, что молодая мама с двухлетним ребёнком и коляской вышла на улицу на прогулку, в этот момент на неё с большой высоты упала стеклянная бутылка с минералкой и разбила голову.
— У нас ЧП, женщине с ребёнком разбили голову, бутылка полетела с верхних этажей, женщина вся в крови, её малыш плачет, не можем успокоить, — рассказала свидетельница происшествия.
Позже отец забрал ребёнка, а пострадавшую доставили в больницу. Многочисленные очевидцы видели, что бутылку бросила компания подростков, развлекавшихся на общем балконе 12-го этажа жилого здания.
Житель Сочи избил сожительницу бутылкой по голове и отделался тремя сутками арестаЖенщина рассказала, что ради него ушла из семьи. Но за этим последовали два года скандалов из-за ревности.
Жильцы дома заблокировали дверь подъезда до тех пор, пока не приехала полиция. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и проводят беседы с подростками.