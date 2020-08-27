В Ростовской области подростки бросили бутылку с 12-го этажа на голову женщины с ребёнком

В Батайске группа подростков кинула бутылку с 12-го этажа жилого дома на голову женщины, которая находилась внизу вместе с маленьким ребёнком.

Как пишет местное информагентство "Вперёд", инцидент произошёл вечером 27 августа в микрорайоне Южный Берег.

Уточняется, что молодая мама с двухлетним ребёнком и коляской вышла на улицу на прогулку, в этот момент на неё с большой высоты упала стеклянная бутылка с минералкой и разбила голову.

— У нас ЧП, женщине с ребёнком разбили голову, бутылка полетела с верхних этажей, женщина вся в крови, её малыш плачет, не можем успокоить, — рассказала свидетельница происшествия.

Позже отец забрал ребёнка, а пострадавшую доставили в больницу. Многочисленные очевидцы видели, что бутылку бросила компания подростков, развлекавшихся на общем балконе 12-го этажа жилого здания.