Украина готова отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

В настоящий момент какой-либо необходимости переносить из Минска переговоры по мирному урегулированию в Донбассе нет, однако в Киеве внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. Если потребуется, то там готовы на такой шаг. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— От Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ, — сказал он в эфире телеканала "1+1".

При этом ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что, как глава одной из стран — участниц переговоров, он не видит каких-либо причин для переноса встреч из столицы Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения на эту тему передёргиванием.