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Из-за серии ДТП на КАД в Петербурге перевернулся грузовик с навозом — видео

По словам очевидцев, виновником одного из столкновений стал автомобиль каршеринга.

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Видео © LIFE

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге из-за череды аварий, которые произошли на 85-м километре дороги, перевернулся прицеп грузовика, в котором находился навоз. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, что большая часть содержимого в прицепе рассыпалась на дорогу. По словам очевидцев, грузовик был вынужден резко затормозить из-за аварии, которая произошла перед ним. Впрочем, это было не единственное ДТП на участке. Всего участниками столкновений стало около восьми машин.

В ДТП с фурой и катком дорожных рабочих на МКАД пострадало два человека

Один из них позже отказался от госпитализации.

В соцсетях местные жители пишут, что виновником первого столкновения, которое и привело к череде аварий, стал автомобиль каршеринга. Он, к слову, получил серьёзные повреждения передней части. Сейчас движение на аварийном участке затруднено.

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