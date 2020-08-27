Из-за серии ДТП на КАД в Петербурге перевернулся грузовик с навозом — видео

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На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге из-за череды аварий, которые произошли на 85-м километре дороги, перевернулся прицеп грузовика, в котором находился навоз. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, что большая часть содержимого в прицепе рассыпалась на дорогу. По словам очевидцев, грузовик был вынужден резко затормозить из-за аварии, которая произошла перед ним. Впрочем, это было не единственное ДТП на участке. Всего участниками столкновений стало около восьми машин.