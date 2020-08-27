США надеются на восстановление отношений с Россией в Сирии

Военное командование США надеется, что в ближайшее время ситуация в Сирии вернётся в рамки российско-американских договорённостей по предотвращению конфликтов. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана относительно инцидента в САР, произошедшего накануне.
В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре с Минобороны РФ после сообщений о столкновении в СирииВпрочем, какие именно темы затрагивались в ходе беседы, не сообщается.
— Мы надеемся, что в Сирии всё вернётся к рутинному и профессиональному разрешению конфликтов. Однако мы оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность подвергается риску, — сказано в документе.
По данным Минобороны России, речь идёт о ситуации на северо-востоке Сирии, где американский бронемобиль столкнулся с российским БТР. При этом российская сторона предупредила о прохождении своей колонны, однако её всё равно пытались заблокировать. Вашингтон обвиняет в случившемся военных РФ.