"Не допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за оперативное задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом.

Глава государства на своей странице в "Телеграме" также призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".

— Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооружённых молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин должен получить ощущение защищённости… Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах, — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что нападавшие обязаны нести ответственность — независимо от своей политической принадлежности, а расследование по подобным делам должно проходить в кратчайшие сроки.

— Ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений, — резюмировал президент Украины.