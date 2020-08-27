"Не допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за оперативное задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом.
Глава государства на своей странице в "Телеграме" также призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с членами движения "Патриоты — за жизнь" под ХарьковомРанее сообщалось, что в результате нападения пострадало несколько человек.
— Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооружённых молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин должен получить ощущение защищённости… Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах, — отметил украинский лидер.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что нападавшие обязаны нести ответственность — независимо от своей политической принадлежности, а расследование по подобным делам должно проходить в кратчайшие сроки.
— Ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений, — резюмировал президент Украины.
Число пострадавших при обстреле автобуса под Харьковом возросло до четырёхПо данному факту правоохранителями было возбуждено два уголовных дела.
Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения. После этого из автомобиля вышло несколько человек, они обстреляли микроавтобус и скрылись.