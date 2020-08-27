В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Цены на мороженое в России в 2021 году могут существенно вырасти, если в стране будет введена обязательная маркировка любимого многими лакомства. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что нововведение будет распространяться именно на продукты весом до 100 граммов. Однако представители отрасли просят исключить этот параметр, так как большая часть продукции попадает именно в эту категорию.

Производители уверяют, что введение маркировки существенно увеличит затраты на производство. При этом введение маркировки призвано уменьшить процент нелегальной продукции на рынке.

Также отмечается, что введение обязательной маркировки потребует от компаний единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 миллиарда рублей в первый год внедрения, а после 300 миллионов рублей каждый год, что обернётся прямыми убытками.