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В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Кроме того, представители отрасли ожидают и серьёзного уменьшения предлагаемого ассортимента.

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Цены на мороженое в России в 2021 году могут существенно вырасти, если в стране будет введена обязательная маркировка любимого многими лакомства. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что нововведение будет распространяться именно на продукты весом до 100 граммов. Однако представители отрасли просят исключить этот параметр, так как большая часть продукции попадает именно в эту категорию.

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Оказалось, после повторной заморозки продукт теряет свои вкусовые свойства.

Производители уверяют, что введение маркировки существенно увеличит затраты на производство. При этом введение маркировки призвано уменьшить процент нелегальной продукции на рынке.

Также отмечается, что введение обязательной маркировки потребует от компаний единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 миллиарда рублей в первый год внедрения, а после 300 миллионов рублей каждый год, что обернётся прямыми убытками.

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Ранее в регионе разрешалось производить лакомство с добавлением вина, сидра и пива.

Кроме того, обязательная маркировка может негативно сказаться и на ассортименте, появляющемся на прилавках, а маленькие региональные производители будут вынуждены уйти с рынка.

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