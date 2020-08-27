Число жертв урагана "Лаура" в США возросло до шести

Praying for the safety of the people affected by Hurricane Laura https://t.co/wUhtFFmXuR — Tammy Ben-Haim (@tammybenhaim) August 27, 2020

Шторм "Лаура", который, усилившись до урагана, обрушился на побережье США, унёс жизни как минимум шести человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным журналистов, четыре случая смерти связаны с падением деревьев на людей. Среди погибших трое мужчин, а также 14-летняя девочка. В последнем инциденте дерево упало на жилой дом, где в этот момент находился ребёнок. Ещё один человек задохнулся угарным газом от генератора в своём доме, последний утонул, когда его лодка перевернулась в воде.

Отмечается, что непогода вызвала масштабные разрушения не только жилых домов, но и инфраструктурных объектов, из-за повреждений линий электропередачи более 600 тысяч жителей штатов Техас и Луизиана остались без электроэнергии. В случае с последним "Лаура" была признана самым сильным стихийным бедствием за последние 150 лет.

These photos show the damage caused by Hurricane Laura, the most intense storm to hit Louisiana in more than 150 years 📷 https://t.co/L5dLzOJOPD pic.twitter.com/SXgx8GlYAl — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) August 27, 2020