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Число жертв урагана "Лаура" в США возросло до шести

Сотни тысяч человек остались без электричества.

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Шторм "Лаура", который, усилившись до урагана, обрушился на побережье США, унёс жизни как минимум шести человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Шторм "Лаура" обрушился на Гаити и Доминикану, есть погибшие — видео

Сейчас циклон движется в сторону Кубы.

По данным журналистов, четыре случая смерти связаны с падением деревьев на людей. Среди погибших трое мужчин, а также 14-летняя девочка. В последнем инциденте дерево упало на жилой дом, где в этот момент находился ребёнок. Ещё один человек задохнулся угарным газом от генератора в своём доме, последний утонул, когда его лодка перевернулась в воде.

Отмечается, что непогода вызвала масштабные разрушения не только жилых домов, но и инфраструктурных объектов, из-за повреждений линий электропередачи более 600 тысяч жителей штатов Техас и Луизиана остались без электроэнергии. В случае с последним "Лаура" была признана самым сильным стихийным бедствием за последние 150 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводе.

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