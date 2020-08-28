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Регион
Опубликовано 27 августа 2020, 23:42

В России предложили давать выходной 1 сентября родителям первоклассников

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

По словам авторов инициативы, юным ученикам очень важно чувствовать поддержку родных на торжественных мероприятиях в День знаний.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой о предоставлении выходного 1 сентября родителям, чьи дети идут в первый класс. Об этом на своей странице в "Телеграме" сообщил один из авторов предложения, глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Родителям (опекунам, приёмным родителям) ребёнка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска, — сказано в тексте законопроекта, опубликованного депутатом, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс России.

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Как утверждает Нилов, очень важно для юных учеников чувствовать поддержку родителей на торжественных мероприятиях 1 сентября.

Первый поход в школу, первая торжественная линейка в День знаний — всё это эмоционально кратно усиливается позитивом, если рядом родные, взрослые, способные поддержать, подбодрить, — отметил парламентарий.

Уточняется, что данный документ будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента уже в эту пятницу.

Ранее сообщалось, что почти треть работающих родителей в России решили взять выходной 1 сентября.

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Иван Косицын
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