Пушков раскрыл истинные планы Польши в отношении Белоруссии

Активные попытки Польши повлиять на политическое поле в Белоруссии связаны с глобальным интересом Варшавы втянуть Минск в зону своего влияния, для чего уже даже предприняты конкретные усилия и финансирование. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— И видят (в Польше. — Прим. Лайфа) это своей не тактической, а стратегической задачей. Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор также прокомментировал ноту протеста, которую направил МИД Белоруссии Правительству Польши из-за вмешательства в дела республики. По словам Пушкова, дипломатические протесты едва ли смогут вразумить Варшаву и заставить изменить свою политику.