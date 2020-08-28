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Пушков раскрыл истинные планы Польши в отношении Белоруссии

По его словам, это является "стратегической задачей".

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Фото © АР / ТАСС

Активные попытки Польши повлиять на политическое поле в Белоруссии связаны с глобальным интересом Варшавы втянуть Минск в зону своего влияния, для чего уже даже предприняты конкретные усилия и финансирование. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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Ранее о таком желании соседней страны заявил президент Александр Лукашенко.

И видят (в Польше. — Прим. Лайфа) это своей не тактической, а стратегической задачей. Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается,написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор также прокомментировал ноту протеста, которую направил МИД Белоруссии Правительству Польши из-за вмешательства в дела республики. По словам Пушкова, дипломатические протесты едва ли смогут вразумить Варшаву и заставить изменить свою политику.

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Ранее Лукашенко поручил Минобороны страны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в соседних государствах.

Ранее Лайф разбирался, какие именно выгоды преследует Правительство Польши в ситуации в Белоруссии и кто за это платит.

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