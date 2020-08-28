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Учения российских кораблей у берегов Аляски вызвали переполох в США

Минобороны предупредило американскую сторону о своих планах заранее.

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Фото © Facebook / Andrew Wenger

Американские рыболовные суда, ведущие промысел у берегов Аляски, запросили поддержку береговой охраны после того, как встретились с несколькими боевыми кораблями и, "возможно", подводными лодками, идущими под флагами России. Об этом сообщают местные СМИ.

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В манёврах примут участие подразделения ракетных войск, артиллерии, а также танковые и механизированные батальоны.

Они приказывают американским рыболовным судам отойти с дороги. У них есть подводные лодки и эсминцы, и никто об этом ничего не знает, — заявил журналистам представитель рыболовной компании Брент Пейн.

Однако, как заверили в командовании Береговой охраны США, они связывались с командованием ВС США на Аляске и получили подтверждение, что российские боевые корабли проводят в этом районе учения, это соответствует существующим международным договорённостям.

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Среди боевых летательных аппаратов модели Apache и Black Hawk.

При этом, как заявил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Билл Льюис, американские военные пристально следят за кораблями ВМС РФ, в частности за подводной лодкой, которая также всплыла в районе.

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания и Украина проведут совместные учения в Чёрном море.

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