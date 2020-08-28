Глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на психологическом состоянии миллионов людей по всему миру. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в Женеве.

— CoViD-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, — сказал он.

По его словам, ситуация усугубляется также тем, что всячески нарушается работа служб, которые занимаются поддержкой психического состояния людей. Свою негативную лепту вносит и невозможность людей взаимодействовать друг с другом из-за карантинных ограничений.

Он также напомнил, что и до пандемии психическое здоровье было "забытым вопросом глобального здравоохранения". Гебреисус указал на тот факт, что в мире около одного миллиарда человек живут с психическими расстройствами, а от вредоносного употребления алкоголя на этой почве ежегодно умирает до трёх миллионов.