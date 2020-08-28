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В США умер один из создателей мультсериалов про Скуби-Ду — Джо Руби

У него осталась жена, четверо детей и десять внуков.

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Фото © Twitter / In__Memoriam

В американском штате Калифорния умер один из создателей известного на весь мир мультипликационного сериала "Скуби-Ду" Джо Руби. Как сообщает портал TMZ, мужчина скончался в возрасте 87 лет.

По информации от семьи Руби, его смерть была естественной. У него осталась жена, четверо детей и десять внуков.

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У него осталась жена и двое маленьких детей.

Широкую известность Руби принёс мультсериал о четырёх подростках и говорящей собаке по имени Скуби, расследующих "мистические" преступления, который зрители впервые увидели в 1969 году. Стоит отметить, что мультсериал в 1989 и в 2003 году удостаивался премии "Эмми".

Кроме того, Руби также работал над производством мультсериалов "Элвин и бурундуки", "Супермен". Он трудился и над анимационными адаптациями таких фильмов, как "Рэмбо", "Полицейская академия" и "Панки Брюстер".

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