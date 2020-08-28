В Тихоокеанском флоте объяснили появление российской подлодки у берегов Аляски

Российская подводная лодка, которая всплыла неподалёку от побережья Аляски, — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", и её появление не связано с возникновением на борту нештатных ситуаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте.

— Это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях, — приводит агентство его слова.

Отмечается, что в рамках учений "Океанский щит — 2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" производили совместную ракетную стрельбу по морским целям. С борта крейсера была выпущена противокорабельная ракета "Вулкан", а с подлодки — противокорабельная ракета "Гранит". Обе успешно поразили цели на удалении в 450 и 320 километров соответственно.