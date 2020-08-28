В Тихоокеанском флоте объяснили появление российской подлодки у берегов Аляски

Российская подводная лодка, которая всплыла неподалёку от побережья Аляски, — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", и её появление не связано с возникновением на борту нештатных ситуаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте.
Репетиция конца света. Как российские подлодки стреляют ядерным залпомУникальную операцию до сих пор не смог повторить ни один военный флот в мире.
— Это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях, — приводит агентство его слова.
Отмечается, что в рамках учений "Океанский щит — 2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" производили совместную ракетную стрельбу по морским целям. С борта крейсера была выпущена противокорабельная ракета "Вулкан", а с подлодки — противокорабельная ракета "Гранит". Обе успешно поразили цели на удалении в 450 и 320 километров соответственно.
Ранее американские рыбаки, которые ведут промысел в данном районе, забили в соцсетях тревогу после неожиданной встречи с группой кораблей под флагами РФ. Они запросили поддержку Береговой охраны США, однако затем выяснилось, что появление российского флота связано с проведением учений, которые были согласованы заранее.