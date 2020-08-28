В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе майонеза

Представители Роспотребнадзора рассказали, что срок хранения ещё закрытого майонеза не должен превышать 30–45 дней при температуре менее плюс 10 градусов. Как сообщает ТАСС, это должно быть написано на упаковке продукта.

Если закрытый майонез хранится при температуре от 10 до 18 градусов, тогда его срок составляет 90–120 суток.

Отмечается, что в магазинах этот товар должен находиться в охлаждённом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже нуля и не выше 18 градусов.

Если вы открыли майонез, то рекомендуется держать его в холодильнике и съесть максимум за неделю. Лучше всего выбирать этот продукт с минимальным сроком хранения, чтобы в нём не было консервантов искусственного происхождения.

Кроме того, в хорошем майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. В Роспотребнадзоре отметили, что крупинки могут говорить о неправильном хранении. Специалисты не советуют есть майонез, в котором образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной.