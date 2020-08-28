Три человека погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой в Приморском крае

В результате ДТП с автомобилем "Тойота" и КамАЗом в Приморском крае погибло три человека, ещё два пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.
Трагедия произошла на трассе Хабаровск — Владивосток в районе 592-го километра. Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом.
Девять вахтовиков пострадали в ДТП с грузовиком на КамчаткеНа место происшествия вылетел вертолёт Центра медицины катастроф.
По факту случившегося проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, которые помогут установить обстоятельства происшествия.