Три человека погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой в Приморском крае

В результате ДТП с автомобилем "Тойота" и КамАЗом в Приморском крае погибло три человека, ещё два пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД РФ .

Трагедия произошла на трассе Хабаровск — Владивосток в районе 592-го километра. Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом.