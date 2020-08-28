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Три человека погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой в Приморском крае

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

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Фото © ТАСС / Валерий Кузмиченок

В результате ДТП с автомобилем "Тойота" и КамАЗом в Приморском крае погибло три человека, ещё два пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

Трагедия произошла на трассе Хабаровск — Владивосток в районе 592-го километра. Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом.

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На место происшествия вылетел вертолёт Центра медицины катастроф.

По факту случившегося проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, которые помогут установить обстоятельства происшествия.

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