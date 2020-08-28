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"Вакханалия заканчивается". Лукашенко дал оценку ситуации в стране

По мнению белорусского лидера, пора заниматься экономикой.

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Фото © EPA / VASILY FEDOSENKO / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил город Орша и там на встрече с жителями заявил, что в стране заканчивается вакханалия с акциями протеста оппозиции. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики отметил, что государственные и частные предприятия страны должны работать одинаково эффективно и в равных условиях. Он считает, что не нужно делать различия — поддерживают там Лукашенко, или нет.

Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть, - заявил президент Белоруссии. - Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой.

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Политик выразил уверенность в том, что страна преодолеет ситуацию с уличными протестными акциями.

Также Лукашенко призвал уделить особое внимание современным технологиям. Они могут помочь белорусским предприятиям достичь высоких результатов.

Ранее Лайф сообщал о новых митингах в столице Белоруссии. Накануне в Минске прошли как акции протеста, так и акции поддержки президента. Не обошлось без задержаний.

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