"Вакханалия заканчивается". Лукашенко дал оценку ситуации в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил город Орша и там на встрече с жителями заявил, что в стране заканчивается вакханалия с акциями протеста оппозиции. Об этом сообщает БелТА.
Глава республики отметил, что государственные и частные предприятия страны должны работать одинаково эффективно и в равных условиях. Он считает, что не нужно делать различия — поддерживают там Лукашенко, или нет.
— Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть, - заявил президент Белоруссии. - Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой.
"Это же силища — три миллиона человек". Лукашенко рассказал о своих сторонниках в БелоруссииПолитик выразил уверенность в том, что страна преодолеет ситуацию с уличными протестными акциями.
Также Лукашенко призвал уделить особое внимание современным технологиям. Они могут помочь белорусским предприятиям достичь высоких результатов.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Ранее Лайф сообщал о новых митингах в столице Белоруссии. Накануне в Минске прошли как акции протеста, так и акции поддержки президента. Не обошлось без задержаний.