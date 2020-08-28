Песков разъяснил позицию Путина по поводу резерва российских силовиков для Белоруссии

По его словам, резерв состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в Белоруссии. Представитель Кремля отказался рассказывать про вооружение правоохранителей и их число, но отметил, что речь идёт о "достаточно разумном количестве".

— Здесь очень важно всё-таки отдавать себе отчёт, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнётся, — пояснил Песков.