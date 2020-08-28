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Песков разъяснил позицию Путина по поводу резерва российских силовиков для Белоруссии

По оценке Кремля, Минск не столкнётся с такой "крайней ситуацией", при которой будет необходимо привлечь эти силы.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин полагает, что не придётся использовать резерв из правоохранителей, который Россия создала для помощи Белоруссии по просьбе президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, резерв состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в Белоруссии. Представитель Кремля отказался рассказывать про вооружение правоохранителей и их число, но отметил, что речь идёт о "достаточно разумном количестве".

Здесь очень важно всё-таки отдавать себе отчёт, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнётся, — пояснил Песков.

Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии

Но задействован этот резерв будет, если только ситуация в республике начнёт выходить из-под контроля.

Ранее Путин назвал Белоруссию самой близкой для России страной и выразил надежду, что ситуация там нормализуется.

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