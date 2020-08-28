Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Путина хорошим другом, сообщает агентство "Sputnik Беларусь". Ранее российский лидер заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов на случай необходимой помощи Белоруссии.

— Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — рассказал Лукашенко.

Также президент республики заявил, что Белоруссия может стать театром военных действий и "трамплином" для атаки на Россию. По мнению политика, странам Запада нужен новый рынок для торговли своей продукцией.