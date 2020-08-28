Лукашенко заявил о переброске 18 истребителей США к границе Белоруссии

Американские истребители могут представлять реальную угрозу для Белоруссии. Об этом сегодня в ходе встречи с работниками молочного комбината "Савушкин-Орша" заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Были под Берлином американские F-16 (истребители. — Прим. Лайфа), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15–20 минут полёта до нашей территории. Для меня это, как для главнокомандующего, вопрос. 18 самолётов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, — сказал президент.

Лукашенко рассказал, что масштабные военные учения на западе страны были развёрнуты в ответ на учения стран НАТО у белорусской границы.

— Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, — сказал Лукашенко.