Доктор Комаровский объяснил "неуязвимость" протестующих в Белоруссии перед коронавирусом

Известный телеведущий и педиатр Евгений Комаровский рассказал, увеличится ли число заболевших коронавирусом в Белоруссии после массовых протестов. По мнению врача, участников митингов спасает от инфекции то, что в основном события разворачиваются на свежем воздухе.

— Опыт по крайней мере американских протестов показал, что нет прямой связи между коронавирусом и протестами. Нет — и всё! Прежде всего потому, что протесты всё-таки происходят на свежем воздухе, где риск инфицирования намного ниже, — сказал доктор Комаровский подписчикам на своём YouTube-канале.

Иным образом, по словам врача, обстоит ситуация с "сотнями и тысячами протестующих", которых после задержания держат в СИЗО "в тесноте и обиде". Комаровский считает, что такие условия могут способствовать распространению инфекции.