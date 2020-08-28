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Доктор Комаровский объяснил "неуязвимость" протестующих в Белоруссии перед коронавирусом

Врач провёл аналогию с событиями в США, где долгое время продолжались демонстрации из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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© YouTube / Доктор Комаровский

Известный телеведущий и педиатр Евгений Комаровский рассказал, увеличится ли число заболевших коронавирусом в Белоруссии после массовых протестов. По мнению врача, участников митингов спасает от инфекции то, что в основном события разворачиваются на свежем воздухе.

Опыт по крайней мере американских протестов показал, что нет прямой связи между коронавирусом и протестами. Нет — и всё! Прежде всего потому, что протесты всё-таки происходят на свежем воздухе, где риск инфицирования намного ниже, — сказал доктор Комаровский подписчикам на своём YouTube-канале.

Иным образом, по словам врача, обстоит ситуация с "сотнями и тысячами протестующих", которых после задержания держат в СИЗО "в тесноте и обиде". Комаровский считает, что такие условия могут способствовать распространению инфекции.

Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса

Как пояснил специалист, возможность заражения зависит от свойств самого вируса, способа передачи инфекции и возможностей организма человека.

Ранее доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время коронавируса.

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