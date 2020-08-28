Нашёлся автор хештега #Ямыбатька. Он объяснил жестокость ОМОНа и свою любовь к Лукашенко

Автор хештега #Ямыбатька рассказал о поступающих ему угрозах и о том, почему он поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрий предпочитает оставить в секрете свою фамилию, а также место работы и проживания из опасения, что "одна из сотен угроз может стать реальной, вдруг придут, дверь покрасят или что-то ещё".

Молодой человек говорит, что создавать хештег в поддержку Лукашенко его никто не просил. Он увидел в TikTok много постов в стиле "я-мы-97%" и решил показать, что за действующего президента выступает не 3%. По словам Дмитрия, хештег сразу нашёл отклик в соцсетях. Ему стали писать незнакомые люди и благодарить за то, что "объединил людей под одним лозунгом". Юноша говорит, что патриотизм "ему в кайф", а жизнь в современной Белоруссии его устраивает — у него есть перспективы, деньги, право на бесплатное образование.

Он признаётся, что слышал о пытках и насилии со стороны полиции, но "не видел". Дмитрий допускает, что полицейские могли проявить некую жестокость во время задержаний. Тем не менее он уверен, что агрессия могла быть спровоцирована участниками протестов.

— Возникает много вопросов: за что били этих людей? Я читал, что одного парня предложил "изнасиловать" ОМОН. Что ж, полагаю, была какая-то жестокость. Но [глава МВД Белоруссии Юрий] Караев извинился за все дела! В МВД не отрицают, что кого-то задержали случайно. Но зачем вы идёте туда, где проходит митинг, когда видите, что происходит на улице?! — сказал Дмитрий в интервью радио "Свобода".

Молодой человек уверен также, что Лукашенко должен оставаться президентом Белоруссии как минимум ближайшие пять лет.