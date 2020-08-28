Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Нашёлся автор хештега #Ямыбатька. Он объяснил жестокость ОМОНа и свою любовь к Лукашенко

Дмитрия устраивает жизнь в современной Белоруссии. Среди благ он перечисляет перспективы, деньги и право на бесплатное образование.

208

Автор хештега #Ямыбатька рассказал о поступающих ему угрозах и о том, почему он поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрий предпочитает оставить в секрете свою фамилию, а также место работы и проживания из опасения, что "одна из сотен угроз может стать реальной, вдруг придут, дверь покрасят или что-то ещё".

Молодой человек говорит, что создавать хештег в поддержку Лукашенко его никто не просил. Он увидел в TikTok много постов в стиле "я-мы-97%" и решил показать, что за действующего президента выступает не 3%. По словам Дмитрия, хештег сразу нашёл отклик в соцсетях. Ему стали писать незнакомые люди и благодарить за то, что "объединил людей под одним лозунгом". Юноша говорит, что патриотизм "ему в кайф", а жизнь в современной Белоруссии его устраивает — у него есть перспективы, деньги, право на бесплатное образование.

Он признаётся, что слышал о пытках и насилии со стороны полиции, но "не видел". Дмитрий допускает, что полицейские могли проявить некую жестокость во время задержаний. Тем не менее он уверен, что агрессия могла быть спровоцирована участниками протестов.

Возникает много вопросов: за что били этих людей? Я читал, что одного парня предложил "изнасиловать" ОМОН. Что ж, полагаю, была какая-то жестокость. Но [глава МВД Белоруссии Юрий] Караев извинился за все дела! В МВД не отрицают, что кого-то задержали случайно. Но зачем вы идёте туда, где проходит митинг, когда видите, что происходит на улице?! — сказал Дмитрий в интервью радио "Свобода".

Молодой человек уверен также, что Лукашенко должен оставаться президентом Белоруссии как минимум ближайшие пять лет.

Доктор Комаровский объяснил "неуязвимость" протестующих в Белоруссии перед коронавирусом

Врач провёл аналогию с событиями в США, где долгое время продолжались демонстрации из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал силищей граждан страны, принявших участие в "митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента". По его словам, мероприятия посетило три миллиона человек.

Выбор редакции

Loading...