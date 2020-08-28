Лукашенко объяснился по поводу присяги под бело-красно-белым флагом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему принимал свою первую президентскую присягу под бело-красно-белым флагом.

— Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех и законопослушным. Я так и делал, — приводит БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что нынешний флаг страны был избран на референдуме большинством голосов. А бело-красно-белый флаг политик сравнил с портретами Адольфа Гитлера и флагами Третьего рейха.

Также Лукашенко заявил, что на белорусских депутатов оказывается давление. Однако, по его словам, власть сможет их защитить и разобраться с теми, кто "накатывает".

— Президент на то и президент, выведен над ветвями власти, чтобы не только контролировать, но и защищать. И я смогу защитить парламент так, как они даже не думают, — добавил президент.