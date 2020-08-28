Лукашенко заявил, что ни один российский солдат пока не пересекал границу республики

Ни один солдат российских вооружённых сил пока не пересекал границу с Белоруссией. Об этом сегодня во время встречи с работниками Оршанского молочного комбината заявил глава республики Александр Лукашенко.

— Ни один солдат из России не пересёк нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дёрнется на западной границе Союзного государства, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Объясняя свои слова, президент заявил, что потенциальная угроза с Запада является угрозой не только для Белоруссии, но и для России. Поэтому, по словам Лукашенко, был заключён договор с Владимиром Путиным о том, что в случае какого-либо "движения" у белорусской границы будет задействована совместная группировка вооружённых сил, основой в которой будет армия Белоруссии. Российские военные сыграют в ней лишь роль поддержки.

— Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию, — подытожил Лукашенко.