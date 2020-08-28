Лукашенко заявил, что ни один российский солдат пока не пересекал границу республики

Ни один солдат российских вооружённых сил пока не пересекал границу с Белоруссией. Об этом сегодня во время встречи с работниками Оршанского молочного комбината заявил глава республики Александр Лукашенко.
— Ни один солдат из России не пересёк нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дёрнется на западной границе Союзного государства, — приводит слова Лукашенко БелТА.
"Зажрались. Поставим на место". Лукашенко поручил ввести санкции против ЛитвыРанее Белоруссия обвинила эту соседнюю страну во вмешательстве во внутренние дела республики.
Объясняя свои слова, президент заявил, что потенциальная угроза с Запада является угрозой не только для Белоруссии, но и для России. Поэтому, по словам Лукашенко, был заключён договор с Владимиром Путиным о том, что в случае какого-либо "движения" у белорусской границы будет задействована совместная группировка вооружённых сил, основой в которой будет армия Белоруссии. Российские военные сыграют в ней лишь роль поддержки.
— Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию, — подытожил Лукашенко.
В ходе той же встречи президент Белоруссии рассказал о переброске почти двух десятков американских истребителей к границе с республикой. По мнению Лукашенко, самолёты могут представлять реальную угрозу для страны.