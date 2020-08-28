МИД Белоруссии ответил на решение Киева поставить на паузу контакты с Минском

"Пауза" в контактах между Киевом и Минском может обернуться "конкретным ущербом" для многогранных отношений между соседними государствами, ответственность за возможные последствия этого шага полностью лежит на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

— Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах, — подчеркнул дипломат.

Глаз заявил о готовности Минска к продолжению сотрудничества с Киевом на всех уровнях и в том объёме, к которому способна Украина и "её дружественный и братский" республике народ. Он добавил, что признание Киевом координации позиции по Белоруссии с Евросоюзом и США показывает пределы самостоятельности страны в принятии решений.