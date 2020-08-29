США и Евросоюз выпустили совместное заявление по Белоруссии

Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти Белоруссии перестать запугивать протестующих, а также остановить насилие и преследование людей по политическим мотивам. Заявление опубликовано на сайте представительства Евросоюза в Минске.

— Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога, — говорится в публикации.

Также дипломаты заявили о непропорциональном применении силы к протестующим белорусам и призвали власти республики остановить насилие и перестать угрожать населению применением военной силы. Помимо этого, они высказали солидарность с жителями Белоруссии, которые требуют соблюдения основных прав и свобод человека.