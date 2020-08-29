Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

США и Евросоюз выпустили совместное заявление по Белоруссии

Дипломаты призвали власти республики ограничить насилие и освободить политических заключённых.

333
Post cover

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти Белоруссии перестать запугивать протестующих, а также остановить насилие и преследование людей по политическим мотивам. Заявление опубликовано на сайте представительства Евросоюза в Минске.

Лукашенко сравнил ситуацию в Европе с началом Великой Отечественной войны

Лидер Белоруссии уверен, что Запад хочет использовать его страну в качестве "трамплина" к России.

Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога, — говорится в публикации.

Также дипломаты заявили о непропорциональном применении силы к протестующим белорусам и призвали власти республики остановить насилие и перестать угрожать населению применением военной силы. Помимо этого, они высказали солидарность с жителями Белоруссии, которые требуют соблюдения основных прав и свобод человека.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве стран Запада в дела республики и поручил ввести санкции против Литвы. Он предлагает отказаться от использования портов страны и перенаправить все торговые потоки.

Выбор редакции

Loading...