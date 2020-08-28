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Лукашенко сравнил ситуацию в Европе с началом Великой Отечественной войны

Лидер Белоруссии уверен, что Запад хочет использовать его страну в качестве "трамплина" к России.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на западной границе страны напоминает начало Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал сегодня на встрече в Орше, сообщает БелТА.

Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину, — сказал Лукашенко.

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По мнению белорусского лидера, пора заниматься экономикой.

Ранее президент Белоруссии также заявил о необходимости введения санкций против Литвы и Польши. Он поручил переориентировать торговые потоки и больше не использовать порты этих стран. Однако премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что от этих санкций в первую очередь пострадает Минск.

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