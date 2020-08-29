Первый лидер Белоруссии назвал флаг республики надгробным венком с орнаментом

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал снова сделать бело-красно-белый флаг государственным. Он напомнил, что именно под стягами таких цветов белорусы сражались ещё в XVI веке в ходе битвы под Оршей.

— Это наш национальный флаг. Он был утверждён в 1918 году, когда была образована Белорусская национальная республика. А то, что придумали этот надгробный венок с орнаментом, — это выдумки людей, которые о геральдике никакого представления не имеют, а имеют образование уровня лукашенковского, — заявил Шушкевич изданию "Подъём".

Он считает авторов современного госсимвола Белоруссии "отпетыми троечниками и в истории, и во всех остальных науках". Экс-глава Верховного совета ещё раз подчеркнул, что страна "должна быть под своим национальным флагом".