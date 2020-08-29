Первый лидер Белоруссии назвал флаг республики надгробным венком с орнаментом

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал снова сделать бело-красно-белый флаг государственным. Он напомнил, что именно под стягами таких цветов белорусы сражались ещё в XVI веке в ходе битвы под Оршей.
— Это наш национальный флаг. Он был утверждён в 1918 году, когда была образована Белорусская национальная республика. А то, что придумали этот надгробный венок с орнаментом, — это выдумки людей, которые о геральдике никакого представления не имеют, а имеют образование уровня лукашенковского, — заявил Шушкевич изданию "Подъём".
Он считает авторов современного госсимвола Белоруссии "отпетыми троечниками и в истории, и во всех остальных науках". Экс-глава Верховного совета ещё раз подчеркнул, что страна "должна быть под своим национальным флагом".
В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет"Пожилая героиня ролика с омоновцем снова держит в руках флаг противников президента.
Бело-красно-белый флаг сейчас активно используется белорусской оппозицией. Именно со стягами этих цветов выходят на улицы участники протестов после президентских выборов в республике. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил этот флаг с портретами Адольфа Гитлера и флагами Третьего рейха, а затем объяснил, почему принёс под ним свою первую присягу.