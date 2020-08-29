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Кто тут слабый пол?! Толпа девушек прорвала оцепление ОМОНа в Минске — видео

Протестующие буквально оглушили правоохранителей визгами и проследовали своей дорогой.

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Видео © TUT.BY

Бойцы ОМОНа попытались преградить путь участницам женского марша в Минске. Силовики выстроились в крепкую цепь перед девушками и женщинами, но сдержать представительниц прекрасного пола оказалось не так просто.

Блокировать движение колонны протестующих омоновцы попытались на пересечении улиц Богдановича и Сурганова. Однако участницы смели правоохранителей с дороги и двинулись дальше. Действие сопровождалось визгами и криками "Мы здесь власть".

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