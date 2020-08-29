Кто тут слабый пол?! Толпа девушек прорвала оцепление ОМОНа в Минске — видео

Видео © TUT.BY
Бойцы ОМОНа попытались преградить путь участницам женского марша в Минске. Силовики выстроились в крепкую цепь перед девушками и женщинами, но сдержать представительниц прекрасного пола оказалось не так просто.
Блокировать движение колонны протестующих омоновцы попытались на пересечении улиц Богдановича и Сурганова. Однако участницы смели правоохранителей с дороги и двинулись дальше. Действие сопровождалось визгами и криками "Мы здесь власть".
В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет"Пожилая героиня ролика с омоновцем снова держит в руках флаг противников президента.
Ранее основатель группы "Ляпис Трубецкой", а ныне лидер панк-рок-группы Brutto Nostra белорусский музыкант Сергей Михалок записал видеообращение, в котором потребовал проведения новых выборов президента Белоруссии.