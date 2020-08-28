В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

В Минске задержан член Координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко.
— Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером неизвестными людьми, — говорится в сообщении.
Официальной информации по задержанию пока не поступало.
В Минске ОМОН окружил выстроившихся в "цепь солидарности" женщин — видеоПока об их задержании не сообщается, а вот к мужчинам другое отношение.
Напомним, 24 августа задержали двух других членов совета — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. О создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В ответ на это МВД Белоруссии возбудило дело о захвате власти.