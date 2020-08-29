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СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за давления на депутатов

По данным следствия, как минимум два сообщения с угрозами в отношении парламентариев поступили из Великобритании.

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Здание Следственного комитета Белоруссии. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованиями сдать свои мандаты.

По его словам, уже установлено, что в Координационный совет оппозиции из-за рубежа поступили указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов.

Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, — цитирует оперативника БелТА.

"Манипуляции и обман". Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить взаимовыгодные отношения с Россией

Ранее оппозиционеры рассказали о создании нового политического движения.

Агентство также отмечает, что указания исходят из Польши и Чехии.

Ранее белорусская оппозиция рассказала о создании нового политического движения.

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