СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованиями сдать свои мандаты.
По его словам, уже установлено, что в Координационный совет оппозиции из-за рубежа поступили указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов.
— Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, — цитирует оперативника БелТА.
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Агентство также отмечает, что указания исходят из Польши и Чехии.
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