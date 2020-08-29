СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованиями сдать свои мандаты.

По его словам, уже установлено, что в Координационный совет оппозиции из-за рубежа поступили указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов.

— Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, — цитирует оперативника БелТА.

Агентство также отмечает, что указания исходят из Польши и Чехии.