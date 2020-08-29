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"Ему ногу сломают". В Минске пассажиры троллейбуса сняли на видео жёсткое задержание участников протеста

Свидетельницей этой страшной сцены стала маленькая девочка. Её сильно испугали.

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Видео © Tut.by

Участников очередного оппозиционного марша сегодня в Минске задерживать милиции пришлось в троллейбусе. Это случилось, когда силовики начали разгонять акцию и один из протестующих решил укрыться в общественном транспорте. Видео последствий опубликовал портал Tut.by.

На кадрах видно, что несколько мужчин в масках ворвались в троллейбус и попытались задержать там двоих участников марша. Парень и девушка пытались скрыться, но ОМОН вошёл в транспорт на следующей остановке.

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Жестокое задержание с криками произошло на глазах маленького ребёнка, который ехал в троллейбусе. На просьбы матери девочки прекратить происходящее никто не отреагировал. Как сообщает издание, протестующих всё-таки задержали и вывели из троллейбуса.

Основную акцию в Минске сегодня проводили девушки и женщины. ОМОН пытался преградить протестующим путь, однако слабый пол смог прорвать оцепление.

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