"Ему ногу сломают". В Минске пассажиры троллейбуса сняли на видео жёсткое задержание участников протеста

Видео © Tut.by
Участников очередного оппозиционного марша сегодня в Минске задерживать милиции пришлось в троллейбусе. Это случилось, когда силовики начали разгонять акцию и один из протестующих решил укрыться в общественном транспорте. Видео последствий опубликовал портал Tut.by.
На кадрах видно, что несколько мужчин в масках ворвались в троллейбус и попытались задержать там двоих участников марша. Парень и девушка пытались скрыться, но ОМОН вошёл в транспорт на следующей остановке.
В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет"Пожилая героиня ролика с омоновцем снова держит в руках флаг противников президента.
Жестокое задержание с криками произошло на глазах маленького ребёнка, который ехал в троллейбусе. На просьбы матери девочки прекратить происходящее никто не отреагировал. Как сообщает издание, протестующих всё-таки задержали и вывели из троллейбуса.
Основную акцию в Минске сегодня проводили девушки и женщины. ОМОН пытался преградить протестующим путь, однако слабый пол смог прорвать оцепление.
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