"Ему ногу сломают". В Минске пассажиры троллейбуса сняли на видео жёсткое задержание участников протеста

Видео © Tut.by

Участников очередного оппозиционного марша сегодня в Минске задерживать милиции пришлось в троллейбусе. Это случилось, когда силовики начали разгонять акцию и один из протестующих решил укрыться в общественном транспорте. Видео последствий опубликовал портал Tut.by.

На кадрах видно, что несколько мужчин в масках ворвались в троллейбус и попытались задержать там двоих участников марша. Парень и девушка пытались скрыться, но ОМОН вошёл в транспорт на следующей остановке.

Жестокое задержание с криками произошло на глазах маленького ребёнка, который ехал в троллейбусе. На просьбы матери девочки прекратить происходящее никто не отреагировал. Как сообщает издание, протестующих всё-таки задержали и вывели из троллейбуса.