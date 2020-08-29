"Манипуляции и обман". Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить взаимовыгодные отношения с Россией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова обвинила президента страны Александра Лукашенко в том, что он за 26 лет нахождения у власти не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.

— Всё, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения, — сказала Колесникова во время трансляции в "Ютубе".

Политик добавила, что увидела скрытый смысл в словах президента России Владимира Путина о резерве силовиков для помощи Белоруссии при необходимости.

— Там все заметили только одну часть, а там есть ещё одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс, — отметила Колесникова.

Путин посылает жителям Белоруссии "месседж", считает член президиума КС оппозиции. По её мнению, он заключается в том, что "ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит, вместо того чтобы решать проблемы и вас слушать, он берёт автомат Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет красавцев, как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно".

Оппозиционер заключила, что действия Лукашенко представляют угрозу национальной безопасности Белоруссии.