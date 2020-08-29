Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД подать в отставку

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев должен подать в отставку либо явиться с повинной. Такое мнение высказала член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.
— Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы всё это видели, — сказала Колесникова во время трансляции в "Ютубе".
По словам оппозиционера, у Караева есть два варианта: отставка или явка с повинной. Для других участников событий, случившихся после проведения президентских выборов, "тоже есть вариант явки с повинной", добавила политик.
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Кроме того, Колесникова обратилась к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ и призвала их исполнить долг перед белорусским народом, разобравшись со всеми преступлениями.
— Вы должны восстановить справедливость, — подчеркнула она.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.