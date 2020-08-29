Оппозиция Белоруссии призвала главу МВД подать в отставку

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев должен подать в отставку либо явиться с повинной. Такое мнение высказала член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

— Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы всё это видели, — сказала Колесникова во время трансляции в "Ютубе".

По словам оппозиционера, у Караева есть два варианта: отставка или явка с повинной. Для других участников событий, случившихся после проведения президентских выборов, "тоже есть вариант явки с повинной", добавила политик.

Кроме того, Колесникова обратилась к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ и призвала их исполнить долг перед белорусским народом, разобравшись со всеми преступлениями.

— Вы должны восстановить справедливость, — подчеркнула она.