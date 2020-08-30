В Минске сегодня пройдёт масштабная акция протеста. Милиция приготовилась — видео

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В ближайшие часы в Минске начнётся очередная протестная акция в поддержку оппозиции. По этому случаю минская милиция уже приготовилась к "встрече" и оцепила площадь Независимости.
Местные жители публикуют кадры из центра города, на которых видно большое количество техники силовиков. Некоторые машины скорее больше напоминают транспорт из кинофильма "Безумный Макс". У них отвалы для уничтожения баррикад, прицепы с колючей проволокой.
В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет"Пожилая героиня ролика с омоновцем снова держит в руках флаг противников президента.
А накануне в ходе протестной акции большая колонна, участниками которой были преимущественно женщины, прорвала оцепление ОМОНа и с криками "Мы здесь власть!" продолжила движение по дороге.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С тех пор ежедневно в Минске и других городах страны проходят несогласованные протестные акции сторонников оппозиции.