В Минске ОМОН оцепил резиденцию Лукашенко, куда направляются митингующие — видео

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В Минске, где сейчас проходит очередная протестная акция в поддержку оппозиции, силовики оцепили площадь Государственного флага и проспект Независимости, который ведёт к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Неделю назад на этом же месте участники митинга вплотную подошли к оцеплению, но решили не создавать стычек с ОМОНом. Впоследствии Александр Лукашенко, будучи в бронежилете и с автоматом в руках, прибыл к Дворцу Независимости на вертолёте и назвал манифестантов разбежавшимися крысами.

Сегодня площадь Государственного флага является конечной точкой маршрута митингующих. Как сообщает телеграм-канал Nexta, через который координируются протесты, весь путь манифестантов будет пролегать от стелы "Минск — город-герой" через станции метро "Фрунзенская", "Молодёжная" и "Пушкинская" до торгового центра "Замок", что находится в непосредственной близости к Дворцу Независимости.