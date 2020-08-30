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В Минске ОМОН оцепил резиденцию Лукашенко, куда направляются митингующие — видео

Путь туда у манифестантов пролегает от стелы "Минск — город-герой" через несколько станций метро.

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Видео © Соцсети

В Минске, где сейчас проходит очередная протестная акция в поддержку оппозиции, силовики оцепили площадь Государственного флага и проспект Независимости, который ведёт к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Неделю назад на этом же месте участники митинга вплотную подошли к оцеплению, но решили не создавать стычек с ОМОНом. Впоследствии Александр Лукашенко, будучи в бронежилете и с автоматом в руках, прибыл к Дворцу Независимости на вертолёте и назвал манифестантов разбежавшимися крысами.

Протестующие в Минске легли на асфальт на пути техники силовиков

Бойцы ОМОНа стоят с поднятыми щитами и держат оцепление.

Сегодня площадь Государственного флага является конечной точкой маршрута митингующих. Как сообщает телеграм-канал Nexta, через который координируются протесты, весь путь манифестантов будет пролегать от стелы "Минск — город-герой" через станции метро "Фрунзенская", "Молодёжная" и "Пушкинская" до торгового центра "Замок", что находится в непосредственной близости к Дворцу Независимости.

Как сообщал Лайф, на площади Независимости тем временем уже начались первые задержания. Протестующие вступили в столкновения с милицией, а наиболее активных силовики забирают в автозаки.

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