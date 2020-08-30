В штабе Тихановской озвучили планы на случай передачи власти оппозиционерам

В случае передачи власти в руки оппозиции в Белоруссии будет восстановлена конституция 1994 года и проведены прозрачные выборы. Об этом сегодня заявили в штабе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Там также заявили, что временное правительство будет сформировано на основе действующего. Однако представители оппозиционного штаба оговорились, что переговоры по вопросам мирной передачи власти состоятся лишь при условии освобождения всех задержанных в ходе протестных акций.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Там менее недели назад она встречалась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Стороны обсудили возможные мирные пути урегулирования ситуации в Белоруссии, в том числе и добровольную передачу власти. Также Тихановская заявляла, что сторонники оппозиции пойдут к своей цели до конца, добавив, что люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".